Берлин, 11 января, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В Германии по итогам 2021 года зарегистрирован самый высокий показатель смертности населения с 1946 года, сообщает 11 января Федеральное статистическое ведомство Destatis.

Республика Германия

По данным ведомства, за 2021 год в стране было зарегистрировано 1 016 899 смертей.

Отмечается, что в 1946 году этот показатель составлял 1 001 600 смертей, но это происходило на фоне послевоенных трудностей, недоедания и экономической разрухи.

В ведомстве считают, что если в 1946 году высокий уровень смертности был вызван низким уровнем жизни, то сейчас причины иные — общее старение населения, на которое ещё и повлияла пандемия коронавируса.

По подсчётам Destatis, коронавирусная эпидемия вызвала рост смертности на 3%. Всего с начала пандемии в Германии признаны умершими от COVID-19 114 887 человек.