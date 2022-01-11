Афины , 11 января, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Министр развития и инвестиций Греции Адонис Георгиадис оставил открытой возможность снижения НДС на ряд продуктов с целью сдерживания роста цен. Об этом он заявил в интервью Mega TV 10 января.

Греция

Министр сообщил, что правительство рассматривает возможность снижения НДС на определенные товары.

Георгиадис отметил также, что эта мера рассматривается для того, чтобы вмешаться посредством налоговых льгот в цены на определенные виды товаров и обуздать волну инфляции, которую переживает страна.