Афины , , 16:58 — REGNUM Афины обладают огромным потенциалом для устойчивого развития туризма, заявил министр туризма Греции Василис Кикилиас в интервью Action24 10 января. Инвестиции в гостиничный сектор подтверждают, что интерес к туризму в Афинах и, в частности, в регионе Аттика огромен, говорит министр.

Василис Кикилиас Kikilias.gr

«Греческая Национальная туристическая организация, министерство туризма и правительство Греции продвигают отдых в городе, проводя эксклюзивную кампанию и предоставляя возможность большему количеству путешественников приезжать сюда в межсезонье, а не только в пиковые месяцы», — сказал Кикилиас.

По словам министра, крупнейшие туроператоры по всему миру и в Европе нацелены на Афины и Аттику, а среднее время пребывания в отеле в Афинах с 1,2 дня достигло 2,6 дня.