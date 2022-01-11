Вашингтон, , 17:18 — REGNUM Персонализированные «умные» пистолеты, которые смогут заряжать лишь зарегистрированные пользователи, вскоре появятся на американском рынке после двух десятилетий дискуссий об их надежности и их возможном влиянии на законодательство, сообщает 11 января Reuters.

С пистолетами Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». реж. Серджио Леоне. 1966. Италия, Испания, Германия (ФРГ)

Компания LodeStar Works представила 9-миллиметровый умный пистолет для акционеров и инвесторов в штате Айдахо. А компания из Канзаса SmartGunz LLC раздала оружие сотрудникам правоохранительных органов для бета-тестирования продукта.

Обе компании надеются выпустить свой товар на рынок к концу 2022 года.

Ранее сооснователь LodeStar Гарет Глэйзер рассказал, что на создание «умного» оружия его вдохновили истории о несчастных случаях с детьми, которые играли с пистолетами родителей. Ожидается, что «умное» оружие поможет предотвратить подобные трагедии благодаря технологии, позволяющей блокировать пистолет, если незарегистрированный пользователь попытается выстрелить из него.