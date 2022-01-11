Архангельск, 11 января, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Визит Деда Мороза в Архангельск вызвал разочарование пользователей Сети — стоимость билетов на встречу с новогодним волшебником показалась им неоправданно высокой.

Dvinanews.ru Дед Мороз прибыл в Архангельск

После короткой праздничной программы, организованной прямо на перроне железнодорожного вокзала, зрителей пригласили на экскурсию в поезд. Билет на детей от шести до 13 лет стоил 1950 рублей, для детей с трех до пяти лет вместе с сопровождающим — 2450 рублей. В стоимость билета вошли экскурсия, квест, чаепитие с Дедом Морозом и сладкие подарки. Пользователи «ВКонтакте» сочли, что стоимость «новогоднего чуда», мягко говоря, завышена.

«Это, получается, сеанс один всего полчаса будет? И за полчаса — и квест, и игры, и чаепитие… Треш какой-то за такие деньги…» — возмутилась Алиса Селезнёва.

«Дед Мороз — барыга ещё тот», — заметил пользователь Андрей Анисимов.

«А подарки на какие шиши ему на следующий год покупать?» — возразил ему Алексей Павлов.

«Приехал поезд с кукловодом, с куклами, с народа деньги взял — несколько миллионов, а кто лежит в больницах, остались без внимания Деда Мороза. Без внимания остались дети, больные онкологией, перинатальный центр, больные туберкулезом. С кого можно, взяли деньги, закрыли чемоданы подарочные и уедут, а эти дети тоже счастья хотят. Спасибо большое Деду Морозу за приезд», — написала Виктория Слузова.

Напомним, Архангельск стал одним из 36 городов России, через которые проходит маршрут поезда Деда Мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, на новогодних каникулах вотчину Деда Мороза посетилиболее 24 тысяч туристов.