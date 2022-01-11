Екатеринбург, , 16:54 — REGNUM В торговых организациях нужно обслуживать только тех граждан, которые находятся в правильно надетых масках. Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков 11 января на брифинге.

Маска

© https://pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Чиновник признал, что зачастую граждане надевают маски при входе в торговые центры и, пройдя охрану, снимают. По его словам, так быть не должно.

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона намерены усилить проверки соблюдения масочного режима. Также чиновники призывают население соблюдать санитарную дистанцию.