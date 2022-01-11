Афины , , 16:53 — REGNUM Во вторник, 11 января, 9 688 тестов для самостоятельной проверки на коронавирус оказались положительными среди учеников и преподавателей в Греции. Об этом сообщает министерство образования 11 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

В общей сложности 25 235 тестов были признаны положительными за последние 48 часов среди данных групп.

Школы в Греции открылись после каникул в понедельник, 10 января, в них проводится большое количество самопроверок для учеников и преподавателей, чтобы сдержать распространение коронавируса. Учащимся всех уровней, как вакцинированным, так и непривитым, а также вакцинированным учителям были предоставлены через аптеки пять бесплатных тестов самопроверки.