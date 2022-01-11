Курган, , 16:49 — REGNUM В Кургане в связи с отравлением шести курганцев спиртосодержащей жидкостью перед судом предстанет местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Нелегальный алкоголь Цитата из к/ф «Самогонщики». Hеж. Леонид Гайдай. 1962.СССР

По данным следствия, летом 2021 года 56-летний обвиняемый приобрёл спиртосодержащую жидкость в целях её сбыта под видом коньяка и водки, разлитую в пластиковые бутылки объёмом три и пять литров и привёз в Курган. Затем продал суррогатный алкоголь за 800 рублей под видом коньяка пять литров жидкости, содержащей метанол. В результате употребления указанной жидкости три человека погибли от острого отравления, ещё трое отравились.

Во время обыска у обвиняемого были обнаружены и изъяты 19 пластиковых бутылок объёмами три и пять литров с жидкостью, употребление которой опасно для жизни и здоровья. По факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ («Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени задержаны 10 лиц, причастных к торговле суррогатным алкоголем, от которого в начале января 2022 года скончались девять человек.

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