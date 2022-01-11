Афины , , 16:47 — REGNUM Уровень безработицы в еврозоне и ЕС снизился в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем 2021 года до 7,2% и 6,5% соответственно, сообщил Евростат 10 января.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Статистическое агентство исполнительной власти ЕС сообщило, что уровень безработицы снизился до 7,2% в еврозоне с 7,3% в октябре и с 8,1% в ноябре, в то время как в ЕС уровень безработицы снизился до 6,5% в ноябре с 6,7% в октябре и 7,4% в ноябре.

Евростат сообщил также, что 13,98 млн мужчин и женщин в ЕС (11,83 млн в еврозоне) были безработными в ноябре 2021 года. Уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 25 лет в ноябре составил 15,5% в еврозоне и 15,4% в ЕС.

В Греции зафиксирован самый высокий уровень безработицы среди молодежи (39,1% в ноябре по сравнению с 32,8% в октябре), за ней следуют Испания (29,2%) и Италия (28%).