Рим, , 16:46 — REGNUM Давид Сассоли, председатель Европейского парламента, скончавшийся в ночь на 11 января, будет похоронен 14 января в Риме. Об этом написал пресс-секретарь спикера Роберто Куилло в Twitter.

Давид Сассоли Europarl.europa.eu

Отпевание начнётся в полдень в церкви Санта-Мария-дельи-Анджели в Риме. Днём ранее, 13 января, в римской мэрии состоится церемония прощания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 января, стало известно, что с конца декабря Сассоли находится в больнице. Госпитализация понадобилась из-за осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы.

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