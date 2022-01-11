Рим, 11 января, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Давид Сассоли, председатель Европейского парламента, скончавшийся в ночь на 11 января, будет похоронен 14 января в Риме. Об этом написал пресс-секретарь спикера Роберто Куилло в Twitter.

Europarl.europa.eu Давид Сассоли

Отпевание начнётся в полдень в церкви Санта-Мария-дельи-Анджели в Риме. Днём ранее, 13 января, в римской мэрии состоится церемония прощания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 января, стало известно, что с конца декабря Сассоли находится в больнице. Госпитализация понадобилась из-за осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы.