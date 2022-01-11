Белгород, , 16:51 — REGNUM Отставку председателя городского совета Белгорода Ольги Медведевой поддержали 11 января депутаты на внеочередной сессии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация города Белгорода Марина Каширская © ИА REGNUM

Ольга Медведева работала в должности главы горсовета с 2018 года. После утверждения отставки, её полномочия прекратятся 13 января, и с этого же момента она перестанет быть депутатом горсовета по единому избирательному округу. Исполнять обязанности председателя с 14 января будет депутат Вадим Радченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2020 года губернатор Вячеслав Гладков предложил назначить Ольгу Медведеву на должность заместителя главы региона по внутренней политике. Её кандидатуру должны утвердить депутаты областной думы.⠀

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