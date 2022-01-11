Нью-Йорк, США, 11 января, 2022, 19:37 — ИА Регнум. В пик пандемии коронавируса в Нью-Йорке американцы продолжают посещать Метрополитен-опера, при этом теперь можно посмотреть целых четыре представления в течение 48 часов за выходные, сообщает 11 января The New York Times.

Ken Howard/Met Opera Конец воторого акта оперы в четырёх актах Джакомо Пуччини «Богема»

Спектакли под лучшие произведения Моцарта, Верди и Пуччини оказались особенно ценными на фоне вспышки коронавируса, из-за которой были отменены бродвейские постановки, балеты, концерты и фестивали.

Однако могущественная оперная труппа, благодаря соблюдению строгих медицинских протоколов и длинного списка запасных артистов, не отменила ни одного выступления. В грядущие выходные, 21 и 23 января, марфон повториться вновь и после дневного представления «Богемы» зрители вечером смогут насладиться сольным концертом, в котором примет участие звездное сопрано Соня Йончева.

Напомним, что власти Нью-Йорка повторно закрыли на карантин сотни частных и государственных школ.