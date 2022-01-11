Калуга, 11 января, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Союз охраны птиц России 15 и 16 января проводит ежегодную акцию «Серая шейка — 2022». Её цель — выяснить, какие виды пернатых остаются зимовать в регионе и в каком количестве. По официальным данным, только на калужских водоемах каждую зиму обитают до двух тысяч уток. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Эмблема общероссийской акции «Серая шейка — 2022»

Организаторы общероссийской акции приглашают принять участие в акции всех любителей живой природы, чтобы исследование было максимально точным. Для этого необходимо сосчитать водоплавающих и околоводных птиц на незамерзающих участках рек и озер. О своих наблюдениях следует сообщить в социальных сетях и по электронной почте областного профильного ведомства или на адрес электронной почты

Организаторы обращают особое внимание на то, что дети могут принять участие в учёте зимующих водоплавающих птиц только под присмотром взрослых, соблюдая правила поведения вблизи замерзших водоёмов во избежание несчастных случаев.