Найроби, , 16:39 — REGNUM Массовое падение опор ЛЭП повлекло за собой прекращение энергоснабжения почти всей территории Кении, сообщает 11 января газета Daily Nation.

Найроби, Кения (сс) Nina R

По утверждению издания, обрушение произошло на 220-км участке Киамбере — Эмбакаси, через который электроэнергия с ГЭС на реке Тана подаётся в сеть страны.

Энергоснабжение прекратилось почти на всей территории Кении.

По данным национальной энергетической компании Kenya Power, причиной аварии является падение сразу нескольких высоковольтных опор.

Без электричества до сих пор остаётся кенийская столица Найроби, сильно пострадали различные объекты экономики и инфраструктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Водитель оставил жителей Кызыла без света в новогоднюю ночь