Псков, , 16:58 — REGNUM В Псковской области у 21 заболевшего COVID-19 заподозрили новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом 11 января изданию ПАИ рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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По его словам, пробы на новый штамм взяты у людей, которые имеют тяжелую клиническую форму заболевания.

«10 января в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в Санкт-Петербург направили 21 пробу из Псковской области. Возможно, среди этих проб выявится «Омикрон», — отметил Нестерук.

Также он уточнил, что появление штамма в регионе можно ожидать в скором времени и не исключил, что его уже завезли туристы из Петербурга.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для выявление «Омикрона» необходимо провести секвенирование, которое выполняется в профильном НИИ в течение 10−12 дней.

Добавим, что за минувшие сутки в Псковской области было выявлено 79 новых носителей SARS-CoV-2, что на четыре человека больше, чем сутками ранее. Вместе с тем выписано по выздоровлению всего 29 из ранее заболевших. Также за минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода от ковида, что на одну смерть меньше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии на Псковщине было зарегистрировано 72 322 случаев заражения. Из заболевших выздоровели 68 600 человек. Еще 1322 человека умерли от ковида.

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