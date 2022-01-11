Осло, 11 января, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Норвежский фотограф Стиг Ховард Дирдал обвинил создателей восьмой части франшизы «Ёлки» в плагиате. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Абзац» 11 января.

Телеграм-канал «Кинопоиск» Постер к фильму «Ёлки 8»

По словам Дирдала, российские киноделы в постере к фильму «Ёлки 8» скопировали его новогоднюю открытку, созданную ещё в 2015 году. Первыми схожесть фото и афиши заметили норвежские СМИ.

Телеграм-канал «Абзац» Сравнение фото Стига Ховарда Дирдала и постера к фильму «Ёлки 8»

Добавим, что ситуацию прокомментировал режиссёр фильма «Ёлки 8» Антон Богданов. «Я не занимался плакатами и созданием постера. Актёры вообще не участвовали в создании постера. Просто отфотографировали лица, а потом уже их смонтировали. По поводу плагиата… это к компании Bazelevs. Они создатели и авторы контента», — объяснил Богданов.