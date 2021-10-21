Тамбов, 11 января, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности заместителя главы Тамбовской области Владимир Громов был задержан по делу о мошенничестве, сообщил 11 января ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

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Официально информация о задержании чиновника не подтверждена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2021 года на рабочем месте Громова прошли обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело было возбуждено по факту неисполнения договоров поставки имущества в ряд дошкольных учреждений Тамбовского района.