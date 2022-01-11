Вашингтон, 11 января, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Рэп-музыкант YoungBoy Never Broke Again (Кентрелл Десин Голден) представил новый анимационный ролик. Премьера работы состоялась на YouTube-канале артиста 11 декабря.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Ролик стал дополнением к недавно выпущенной композиции Emo Love. Сама анимация повествует об одиноком молодом человеке, чьи чувства были ранены несчастной любовью.

Напомним, что 10 января 2022 года YoungBoy Never Broke Again эксклюзивно на YouTube опубликовал другую свою песню под названием Foolish Figure. Обе композиции войдут в грядущий мини-альбом артиста, выход которого запланирован на январь 2022 года.