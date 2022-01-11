Вашингтон, , 16:28 — REGNUM Американский исполнитель The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) сделал анонс будущего альбома. Соответствующей информацией он поделился на своей странице в Twitter.

The Weeknd Скриншот с YouTube

https://twitter.com/theweeknd/status/1480621201605083136

По словам артиста, недавно выпущенная пластинка Dawn FM стала частью трилогии. Будущий проект должен развить концепцию серии релизов, однако дата его выхода пока что остается в секрете.

Напомним, что 7 января 2022 года состоялась премьера нового студийного альбома The Weeknd под названием Dawn FM. Пластинка включила в себя 16 различных треков, включая совместные работы с рэперами Tyler, The Creator (Тайлер Грегори Оконма) и Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший).

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