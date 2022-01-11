Москва, , 16:22 — REGNUM Российский рэпер Sqwoz Bab (Марат Мингазов) принял участие в съемках нового эпизода шоу Toaster. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале проекта 11 января.

Музыка

В рамках выпуска музыкант вживую исполнил недавнюю композицию под названием Favela. Песня вошла в новый альбом артиста, получивший название FlowJob.

Напомним, что ранее Sqwoz Bab стал героем передачи «Вписка» на YouTube. Во время передачи он эксклюзивно рассказал о собственном творчестве, доходах и Оксимироне (Мирон Федоров).

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