Вашингтон, , 16:58 — REGNUM Сомалиец, находящийся в тюрьме США на базе Гуантанамо в качестве особо важного заключенного, получил разрешение на перевод с гарантиями безопасности, сообщает 11 января The New York Times.

Гуантанамо

47-летний Гулед Хассан Дьюран стал первым заключенным, доставленным в Гуантанамо из секретной тюрьмы ЦРУ, который получил рекомендацию к освобождению. О решении было объявлено накануне 20-й годовщины тюрьмы Гуантанамо, находящейся на военно-морской базе США на Кубе. Дьюран стал 14-м или 15-м из 39 заключенных, все еще находящихся в Гуантанамо, получившим разрешение на перевод.

Сообщается, что Дьюрана переведут в новое место после того, как американские власти найдут страны, согласные принять его с гарантиями безопасности, удовлетворяющими министра обороны США Ллойда Остина.

Напомним, что Дюран был захвачен в Джибути в 2004 году. С сентября 2006 года он содержится на базе Гуантанамо без предъявления обвинений. Ему нельзя вернуться на родину в соответствии с запретом Конгресса на передачу заключенных Гуантанамо в Сомали, Ливию, Сирию и Йемен.

Напомним, что президент США Джо Байден 27 декабря попросил Конгресс снять ограничение на перевод заключенных с военной базы Гуантанамо на Кубе.

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