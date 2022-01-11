Москва, , 16:21 — REGNUM «Кинопоиск» поделился первыми кадрами сериала «Ресторан по понятиям». Снимки доступны в телеграм-канале сервиса с 11 января.

Сарик Андреасян Mikhail Popov

Художественным руководителем проекта выступил Сарик Андреасян, а режиссёром стал Давид Дадунашвили. Главные роли в сериале исполнили Владимир Вдовиченков, Дмитрий Дюжев, Владимир Сычев и Иван Кокорин.

Добавим, что, по сюжету, четыре преступника открывают собственный ресторан с тюремной кухней и хамским отношением персонала — заведение быстро становится популярным. Премьера шоу назначена на 20 января 2022 года в онлайн-кинотеатре Premier.

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