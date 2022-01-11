Москва, 11 января 2022, 16:22 — REGNUM Поздравительную телеграмму по случаю 50-летия российского актёра Константина Хабенского направил президент России Владимир Путин, сообщается 11 января на сайте Кремля.
Президент в своём поздравлении отметил, что профессиональный путь юбиляра «отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене».
Глава государства, отметив роль Хабенского как актёра и режиссёра, пожелал имениннику здоровья.
Читайте ранее в этом сюжете: Константин Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова