Москва, 11 января, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Поздравительную телеграмму по случаю 50-летия российского актёра Константина Хабенского направил президент России Владимир Путин, сообщается 11 января на сайте Кремля.

Цитата из х/ф «Коллектор». реж. Алексей Красовский. 2016. Россия Психологическая атака

Президент в своём поздравлении отметил, что профессиональный путь юбиляра «отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене».

Глава государства, отметив роль Хабенского как актёра и режиссёра, пожелал имениннику здоровья.