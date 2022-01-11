Вашингтон, 11 января, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Рэп-исполнители YoungBoy Never Broke Again (Кентрелл Десин Голден) и DaBaby (Джонатан Линдейл Кирк) выпустили двойной сингл под названием Bestie/Hit. Премьера работы состоялась эксклюзивно на YouTube-канале DaBaby 11 января.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Bestie выполнена в динамичном звучании, рассчитанном на аудиторию различных вечеринок. Hit же отсылает слушателя к актуальному звучанию в стилистике современных артистов.

Напомним, что в январе 2022 года состоится премьера нового мини-альбома от YoungBoy Never Broke Again. DaBaby также готовит к выходу полноформатную пластинку.