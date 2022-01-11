11 января 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:58 — REGNUM В Южной Корее обсудили предложение кандидата в президенты от крупной оппозиционной партии «Сила народа» о ежемесячном выделении 1 млн вон (~$837) в виде пособия по уходу за ребенком.

Кассат Мэри. Мать и дети. 1901

По сообщениям южнокорейских СМИ, 11 января в ходе пресс-конференции в Сеуле кандидат в президенты от оппозиционной партии, экс-генпрокурор страны Юн Сок Ёль отметил, что в случае победы на выборах он обещает в течение одного года ежемесячно выделять новоиспеченным родителям по 1 млн вон (~$837) в качестве пособия по уходу за ребенком.

Политик подчеркнул, что данная мера направлена на борьбу с низким уровнем рождаемости, акцентировав внимание на том, что в среднем в Южной Корее рождается около 260 тыс. детей.

Юн Сок Ёль Spo.go.kr

Напомним, что в 2020 году суммарный коэффициент рождаемости в Южной Корее достиг рекордно низкой отметки в 0,84%.

Юн Сок Ёль отметил, что многие молодые люди отказываются от вступления в брак или рождения детей из-за экономического спада и высоких цен на жилье. Он также пообещал создать новое учреждение по решению вопросов, связанных с детьми и семьями.

«Не люблю такого рода высказывания и обещания. Сейчас часто можно наблюдать такую картину, когда молодые рожают и бросают своих детей. Лучше бы направил эти средства на создание благоприятной среды для детей», — предлагает lnyw***.

«Мне кажется, он просто швыряется деньгами, не задумываясь», — предполагает tmki***.

«Последнее время все начали обещать большие суммы денег ради голосов», — отмечает xeno***.

«Это предложение лучше, чем предложение кандидата от правящей партии о покрытии медицинской страховкой восстановления волосяного покрова», — пишет dksw***.

«Лучше бы позаботились о законах о защите детей и строительстве детских государственных учреждений», — предлагает peac***.

«Очень хорошая идея!» — отмечает wjdg***.

«Ни у одного из кандидатов нет денег, однако они уже их раздают», — сообщает kiku***.

«На кой черт кандидаты этим занимаются? Лучше бы думали о том, как улучшить жизнь всех людей в стране», — советует shr2***.

«Полностью согласен, в нашей стране должно быть больше детей», — соглашается qsdi***.

Женщина с ребёнком. Сувон, Южная Корея Елена Хованская © ИА REGNUM

«А почему только на год? Почему не до поступления в колледж?» — интересуется aria***.

«Низкий уровень рождаемости, вероятно, связан с тем, что на воспитание детей уходит слишком много средств», — предполагает koco***.

«Такого рода политика бесполезна. Проблема низкой рождаемости разрешится, когда цены на недвижимость упадут вдвое», — отмечает arma***.