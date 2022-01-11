Сургут, Югра, , 16:17 — REGNUM В Югре 11 января 2022 года скончалась председатель Сургутской журналистской организации Екатерина Логинова-Матвеева. Об этом сообщается на странице организации в сети Facebook.

Екатерина Логинова-Матвеева Сургутская городская организация журналистов ©

«Екатерина Степановна известна в Сургуте как прозаик, публицист, журналист. Начинала свой профессиональный путь в журналистике корреспондентом Ханты-Мансийской окружной редакции радиовещания, работала в газете «Нефть Приобья», собственным корреспондентом Тюменского областного комитета по телевидению и радиовещанию, главным редактором, главным режиссером ТРК «Сургутинтерновости», собкором в окружной ГТРК «Югория», — говорится в некрологе.

Отмечается, что Екатерина Логинова-Матвеева является автором около десятка книг. В 1999 году ей было присвоено звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа». В 2007 году она названа «Легендой журналистики Тюменской области», в 2011 году признана первой «Легендой югорской журналистики». Коллеги пишут, что Екатерина Логинова-Матвеева перенесла COVID-19 в тяжёлой форме и вскоре скончалась.