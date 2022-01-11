Вашингтон, , 16:16 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) представил клип на композицию Heaven And Hell. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста 11 января.

Канье Уэст Piotr Drabik

Работа получила мистический сюжет, в центре которого оказываются люди в толстовках. Видеоклип стал рекламой дебютного сотрудничества бренда Yeezy, принадлежащего музыканту, и марки Gap.

Напомним, что в 2020 году Канье Уэст подписал соглашение с Gap, рассчитанное на 10 лет. Выпуск первой вещи из совместной коллекции состоялся летом 2021 года.

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