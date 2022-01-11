Вашингтон, 11 января, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В США за прошедшие сутки было зафиксировано свыше 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, сообщает 11 января NBC News со ссылкой на собственные подсчёты.

Коронавирус

По утверждению телеканала, в США поставлен новый рекорд суточного числа заражений коронавирусом, который превзошёл предыдущий всплеск, зафиксированный 3 января.

В частности, по итогам 10 января в США выявили 1 343 167 случаев заражения, тогда как 3 января это число составляло 1 044 970 случаев.

Напомним, власти США насчитывают более 60 млн случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии. Число смертей, связанных с этой инфекции, насчитывает в США более 837 тыс.