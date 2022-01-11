Ростов-на-Дону, , 16:14 — REGNUM Два незавозных случая заражения «Омикроном» выявили в Ростовской области, сообщил руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв в ходе заседания регионального оперштаба 11 января.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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По данным главного государственного санитарного врача Ростовской области, штамм «Омикрон» выявлен у шестимесячного ребёнка и его матери. Оба носителя коронавируса проживают в Ростове-на-Дону нового коронавируса.

«Ни сами заболевшие, ни члены семьи, ни близкие не выезжали за границу и не имели контактов с вернувшимися из-за рубежа. А, следовательно, геновариант нового коронавируса «Омикрон» уже имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками», — сказал Ковалёв.

Санитарные власти держат на контроле завозной случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Ростовском государственном медицинском университете. Пока распространение инфекции за пределы общежития удаётся предупредить. 22-летний студент из Конго и контактные лица остаются на самоизоляции.

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