Санкт-Петербург, 11 января, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Следствие завершило расследование уголовного дела фотомодели Лилии Судаковой, которая во время семейного конфликта ударила ножом своего супруга, нанеся смертельное ранение. Следствие квалифицировало это деяние как убийство и передало дело в суд, а обвиняемая просит рассмотреть его с участием присяжными. Об этом 11 января сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Znak.com Уголовное дело

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 27-летняя на тот момент жительница Московской области, фотомодель Лилия Судакова была задержана в ноябре 2020 года. По версии следствия, на кухне арендованной квартиры в одном из домов по Гагаринской улице в Петербурге между ней и ее мужем произошел конфликт. В ходе ссоры женщина неожиданно ударила мужа ножом в грудь. Несмотря на то, что потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, от ранения он скончался.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней уроженки Московской области, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — сообщили в ГСУ СК по Петербургу. — Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».

В свою очередь ОПС уточнила, что Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело Судаковой. В нем следствие указало, что убийство было умышленным.

«Суду заявлено ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных», — подытожили в ОПС.