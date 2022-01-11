Додома, , 16:11 — REGNUM Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в танзанийской области Симийю: погибли 14 человек, пишет 11 января The Citizen. Среди погибших шестеро — журналисты.

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Как уточнил глава окружной полиции Габриэль Закариа, трое из погибших скончались в больнице, а 11 погибли на месте. Журналисты находились в легковушке, путешествуя по Симийю.

Власти республики выразили соболезнования в связи со случившимся. Причина трагедии выясняется.

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