Додома, 11 января, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в танзанийской области Симийю: погибли 14 человек, пишет 11 января The Citizen. Среди погибших шестеро — журналисты.

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Как уточнил глава окружной полиции Габриэль Закариа, трое из погибших скончались в больнице, а 11 погибли на месте. Журналисты находились в легковушке, путешествуя по Симийю.

Власти республики выразили соболезнования в связи со случившимся. Причина трагедии выясняется.