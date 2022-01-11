Волгоград, 11 января 2022, 16:11 — REGNUM К лишению свободы и возмещению ущерба в размере более 100 млн рублей приговорён директора ООО «ГринЛайт» Александр Ф., обвиняемый в мошенничестве при ликвидации несанкционированных свалок в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 11 января в объединённой пресс-службе судов региона.
В августе 2018 года предприниматель заключил с областной Дирекцией водохозяйственного строительства государственный контракт. По нему ООО «ГринЛайт» должно было провести работы по ликвидации 18 свалок на территории Среднеахтубинского муниципального района. В действительности часть отходов фактически не вывозилась и была закопана на тех же территориях, после чего засыпана чистым грунтом. За эти «услуги» компания получила из бюджета свыше 121 млн руб.
Приговором суда Ф. назначено три года шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С осуждённого в пользу регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии взыскана сумма ущерба в размере 102 197 158 рублей.
Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.