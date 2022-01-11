Волгоград, 11 января, 2022, 16:11 — ИА Регнум. К лишению свободы и возмещению ущерба в размере более 100 млн рублей приговорён директора ООО «ГринЛайт» Александр Ф., обвиняемый в мошенничестве при ликвидации несанкционированных свалок в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 11 января в объединённой пресс-службе судов региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свалка

В августе 2018 года предприниматель заключил с областной Дирекцией водохозяйственного строительства государственный контракт. По нему ООО «ГринЛайт» должно было провести работы по ликвидации 18 свалок на территории Среднеахтубинского муниципального района. В действительности часть отходов фактически не вывозилась и была закопана на тех же территориях, после чего засыпана чистым грунтом. За эти «услуги» компания получила из бюджета свыше 121 млн руб.

«Подсудимый полностью признал вину в инкриминируемом преступлении, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве», — уточнили в суде.

Приговором суда Ф. назначено три года шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С осуждённого в пользу регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии взыскана сумма ущерба в размере 102 197 158 рублей.

Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.