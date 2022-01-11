Москва, 11 января, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В Москве утверждён проект территории части бывшего Тушинского аэродрома, сообщает 11 января пресс-служба правительства столицы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Речь идёт о восточной части бывшего аэродрома, прилегающей к стадиону «Спартак». Общая площадь объекта составляет 156,3 гектара.

Проект определяет параметры застройки территории. Там планируется возвести 1,58 млн кв. м недвижимости, включая 1,2 млн кв. м жилья. Будет возведено три высотных жилых комплекса и 15 многоквартирных домов, в том числе два дома по программе реновации, а также ряд объектов общественной инфраструктуры.

Рядом со зданием метро «Спартак» возведут транспортно-пересадочный узел. Также предполагается развитие дорожной сети.