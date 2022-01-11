Москва, , 16:07 — REGNUM Продуктовые карты помогут не только бедным, но и отечественным товаропроизводителям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Продуктовые карты способны помочь не только тем, кто еле сводит концы с концами. Кроме помощи малоимущим, это ещё и поддержка отечественного производителя, торговли, поддержка потребительского спроса, без которого невозможен экономической рост», — отметил Миронов.

Законопроект о введении для нуждающихся граждан продуктовых банковских карт «Мир» был внесен в Госдуму депутатами от СРЗП в 2021 году, напомнил Миронов.

По его словам, на карты ежемесячно могла бы начисляться сумма до одного МРОТ, которую можно потратить на покупку продуктов отечественного производства, кроме спиртного и табачных изделий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России рост цен на продукты может привести к необходимости введения продуктовых карточек, заявил экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

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