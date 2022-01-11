Санкт-Петербург, 11 января, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Для студентов из Казахстана, не имеющих возможности очно сдать экзамены в вузах Санкт-Петербурга, будут созданы специальные условия. Корреспондент ИА REGNUM узнал о мерах поддержки казахстанских студентов.

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Так, в Санкт-Петербургском Политехническом университете отметили, что у них обучается более 800 студентов из Казахстана, четверть которых сейчас находится на родине и, ввиду различных обстоятельств, не может присутствовать на очной сессии в вузе.

«Для всех студентов СПбПУ, в том числе студентов из Казахстана, предусмотрена возможность прохождения сессии в дистанционном формате. Всем студентам, которые в данный момент находятся на территории Казахстана и имеют трудности с доступом в интернет, Политех гарантирует продление сессии в индивидуальном порядке», — сообщил ректор Политехнического университета, академик РАН Андрей Рудской.

О продлении сроков сдачи экзаменов также заявили и в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Иностранные студенты смогут закрыть сессию в срок до 31 мая 2022 года. При желании студенты могут сдать экзамены дистанционно.

В Санкт-Петербургском государственном университете сообщили, что в СПбГУ любой студент, который по веским причинам не может присутствовать на сдаче экзаменов, может подать заявление на сдачу сессии в дистанционном формате с помощью информационных технологий либо о переносе сроков сдачи. В университете отметили, что возникшая в Казахстане ситуация относится к перечню объективных, при этом дистанционная сессия может осложниться из-за отсутствия интернет-связи.

«В таких случаях всем студентам, находящимся на территории Казахстана, кто направит заявление и/или не сможет вовремя сообщить о возникших проблемах, экзамены будут перенесены (предоставлен индивидуальный график)», — сообщила первый проректор СПбГУ по учебной работе Марина Лаврикова.

Отметим, из-за политической ситуации в Казахстане множество авиарейсов, связывающих эту страну с Россией, были отменены или задержаны. Также жители сообщали о сбоях или полном отсутствии интернета, который отключался по требованию властей во время проведения операции по наведению порядка.