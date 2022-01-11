Нижний Новгород, 11 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. В Нижегородской области суд рассмотрел уголовное дело о превышении должностных полномочий бывшим главным экономистом регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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Гособвинение представило доказательства того, что он в течение четырех лет помогал своему начальнику в сборе в качестве «дани» со своих подчинённых части выданных им премий — в общей сложности 1,8 млн рублей, а также «на нужды управления» — еще 850 тысяч рублей.

В итоге суд признал подсудимого виновным и приговорил его к двум годам и десяти месяцам лишения свободы условно.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2021 года суд приговорил к году лишения свободы условно экс-начальника финансово-экономического отдела управления ФСИН по Нижегородской области.

Его признали виновным в том, что с 2017 по 2020 года он вместе с руководителями подразделений регионального управления ФСИН вымогал у своих подчиненных часть их премий — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с каждого.