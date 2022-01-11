Сантьяго, , 16:55 — REGNUM Правительство Чили запустило 10 января программу по ускорению поиска жертв незаконного усыновления во время диктатуры Августо Пиночета в 1973—1990 годах. Об этом сообщает новостное агентство DW.

Августо Пиночет Biblioteca del Congreso Nacional

Программа направлена на воссоединение семей и поиск незаконно усыновленных в Чили и за ее пределами. «Мы сотрудничаем с людьми, чьи дети были незаконным или ложным образом отобраны у родителей и переданы в приюты и другие семьи», — заявил министр юстиции Эрнан Ларраин.

Планируется выявить нарушения и провести судебное расследование 700 спорных усыновлений. Для этого родителям предоставят доступ к образцам ДНК предполагаемых жертв, даже если они находятся за границей. Медицинская юридическая служба начнет собирать генетический банк и базу отпечатков пальцев «людей, усыновленных нерегулярным образом» для установления родства.

Судебное расследование предполагаемой сети незаконных усыновлений детей матерей, находившихся в уязвимом положении в эпоху Пиночета, было начато в 2018 году. Первые жалобы появились в 2014 году, и на сегодняшний день расследуется около 700 дел, хотя общее число потерпевших, предположительно, достигает 20 тысяч.

В октябре 2021 года Швеция в ответ на запрос чилийских властей начала расследование случаев усыновления двух тысяч чилийских детей в период с 1974 по 1990 годы.

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