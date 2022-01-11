Белград, 11 января, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Сербская оппозиция сообщит имя своего кандидата на предстоящих президентских выборах в середине февраля. Об этом заявила вице-председатель «Народной партии» Санда Рашкович-Ивич 11 января.

(сс) Intermedichbo — Milorad Dimic M.D Белград. Сербия

«Я думаю, что это произойдёт непосредственно перед тем, как будут назначены выборы», — заявила Рашкович-Ивич телеканалу Н1.

Политик не согласилась с мнением некоторых сербских СМИ о том, что оппозиция находится в кризисе. По ее словам, «кризиса нет, оппозиция едина, и режим этого и боится».

Напомним, что президентские и парламентские выборы в Сербии должны пройти в апреле 2022 года. Предыдущие парламентские выборы большинство оппозиционных партий бойкотировало.