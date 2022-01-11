Воронеж, , 16:03 — REGNUM Воронеж сохраняет статус города-миллионника по результатам Всероссийской переписи населения. Об этом сообщается 11 января в телеграмм-канале правительства Воронежской области.

Воронеж Марина Каширская © ИА REGNUM

Согласно предварительным данным переписи, сегодня в Воронежской области проживает более 2,3 млн человек.

«Воронеж сохраняет за собой статус города-миллионника», — говорится в сообщении.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 15 ноября 2021 года. Впервые принять в ней участие можно было не только при общении с переписчиком, но и онлайн — через сайт госуслуг. Ранее в СМИ сообщалось о том, что в переписи приняли участие 90% жителей Воронежской области.