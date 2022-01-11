Уфа, 11 января, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Уголовное дело после получения травм ребенком на горнолыжном курорте возбуждено в Башкирии. Об этом 11 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Tonkosti.ru Подъемники, Красная Поляна

По версии следствия, 7 декабря 2021 года в горнолыжном комплексе «Абзаково» спускающийся вниз с горы буксировочный бугель переплелся с бугелем, на котором поднимался восьмилетний мальчик.

В материалах дела указано, что в результате несовершеннолетний упал и получил телесные повреждения. Сотрудники и посетители комплекса помогли спустить мальчика, после этого он был доставлен в медучреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование дела продолжается.