Москва, 11 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Сегодня, 11 января, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent растут на 1,33%, до $81,97 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Chris Potter Цена на нефть

«В первой половине дня цена на черное золото превышала $82, но сейчас котировки несколько отступили от максимумов на фоне ожидания новостей о дальнейшей политике американского регулятора.

Глава ФРС США Джером Пауэлл выступит сегодня вечером. Многие инвесторы опасаются, что на фоне высокой инфляции в США регулятор ускорит сворачивание программы выкупа активов с рынка, начнет повышать ставку ускоренными темпами и даже сокращать объёмы бумаг на балансе.

Это заставляет с осторожностью смотреть на рисковые активы. Дополнительно рост котировок нефти сдерживает откат цен на европейском спотовом рынке газа ниже $900 — поставки из США и хорошая выработка энергии ветрогенераторами несколько снизили остроту дефицита.

Впрочем, на фоне признания Еврокомиссией газовой генерации «зеленым источником» спрос на газ в долгосрочной перспективе продолжит рост.

Краткосрочно же покупателей нефти подбадривают данные о том, что штамм «Омикрон», постепенно вытесняющий другие в странах Запада, вызывает относительно легкую форму заболевания, при которой количество госпитализаций и летальных исходов невелико.

Это вызывает надежду на более скорое восстановление международных транспортных потоков и экономики в целом, что поддержит спрос на углеводороды», — считает эксперт.

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