Чебоксары, 11 января 2022, 16:01 — REGNUM В Чувашии обещают назвать «всех героев» среди предприятий общественного питания, которые нарушили запрет на работу в новогоднюю ночь. Об этом заявил 11 января глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»
На внеочередном заседании оперативного штаба руководитель администрации Чебоксар Денис Спирин сообщил, что в ночь с 30 на 31 декабря зафиксировали семь фактов нарушения среди предприятий общественного питания, 31 декабря — ещё четыре. О каких именно заведениях идёт речь, не уточнялось.
Руководитель управления Роспотребнадзора Надежда Луговская сообщила, что в отношении предприятий общепита, нарушивших запрет на работу в канун нового года, запланировано «проведение полноценной внеплановой проверки соблюдения всех законных требований» — санитарных и противоковидных.
Он попросил провести проверки и принять «все меры в кратчайшие сроки».
Он попросил правоохранителей подключиться к проверке, в том числе «с точки зрения адекватности применения мер наказания». В ходе обсуждения члены оперштаба договорились, что на следующем заседании «назовём всех героев».
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с учётом пандемии коронавируса на период с 23:00 часов 30 декабря 2021 года до полудня 1 января 2022 года запретили работу всех предприятий общественного питания.