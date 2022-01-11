Москва, 11 января, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Новым послом России в Тунисе назначен Александр Золотов, сообщается 11 января на официальном портале правовой информации. Сергей Николаев освобождён от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Тунисе.

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В указе президента РФ Владимира Путина говорится следующее: «Назначить Золотова Александра Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Тунисской Республике».

Напомним, Николаев был послом России в Тунисе с 2015 года.