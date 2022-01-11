Анкоридж, США, 11 января, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Около берегов штата США были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,7. Об этом 11 января сообщает Геологическая служба США (USGS).

Zeml.info Землетрясение

Уточняется, что землетрясение произошло в 11:35 по времени UTC (14:35 мск) и его эпицентр находился на расстоянии 91 км в юго-восточном направлении от небольшого населенного пункта Никольский, который находится на Алеутских островах. Очаг подземных толчков располагался на глубине 33 км.

При это данных о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе города Галац на юге Румынии в ночь с понедельника на вторник произошло землетрясение магнитудой 3,4.