Мурино, Ленинградская область, 11 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В городе Мурино Ленинградской области мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, умер на руках у полицейских, которые спасали от него до полусмерти избитую супругу. Об этом происшествии 11 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Bryansku.ru Скорая помощь

Инцидент произошел днем 12 января в одной из квартир на Оборонной улице в городе Мурино. В полицию поступил звонок от соседей, которые сообщили, что мужчина избивает свою жену, и ей нужна помощь. Прибывшим на место происшествия сотрудникам патрульно-постовой службы (ППС) дверь в квартиру никто не открыл. Тогда полицейские вызвали спасателей, который смогли вскрыть дверь.

Как только полицейские попали в квартиру, 42-летний мужчина, который был в наркотическом опьянении, напал на них. Сотрудникам ППС удалось задержать дебошира. Однако задержанному ему стало плохо, он потерял сознание. Несмотря на оказанную помощь, спасти мужчину не удалось.

«Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность на фоне употребления наркотиков», — отметили в ведомстве.

В квартире сотрудники полиции обнаружили 35-летнюю супругу умершего. Женщина была жестоко избита и находилась без сознания.

«Как оказалось, оперативность и решительность полицейских спасли женщине жизнь. С подозрением на открытую черепно-мозговую травму потерпевшая в тяжелом состоянии госпитализирована», — подытожили в Главке МВД.