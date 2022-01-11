Казань, , 15:56 — REGNUM В Татарии в новогоднию ночь учреждениям общественного питания разрешили работать до 03:00, вплоть до 10 января кафе и рестораны были открыты до 01:00. О намерении ввести последущие послабления в республике 11 января рассказала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

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«Введение послаблений будет зависеть от эпидситуации на следующей неделе», — подчеркнула спикер.

По словам Фазлеевой, за время новогодних праздников в Татарии не прекращали проверять учреждения общественного питания на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Всего ревизоры посетили более 400 заведений, 10% из них работали с нарушениями, отметила Фазлеева.

«Есть снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Однако мы снова фиксируем нарушения масочного режима, не проводится термометрия, не проверяют QR-коды в местах массового скопления людей», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии сотрудники Роспотребнадзора в новогодние праздники во время рейдов по учреждениям общепита, торговым комплексам, театрам, кинотеатрам, работающим детским лагерям, новогодним представлениям в театрах и домах культуры, местах массовых гуляний, катках, пунктах проката и других местах в основном выявляли нарушения режимов дезинфекции и несоблюдение дистанции.

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